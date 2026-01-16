Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00, 08.00-11.00, 17.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 07.00'de 1642 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 897 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 914 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 599 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

(AA)