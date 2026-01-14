İşte bakırı "yeni altın" haline getiren ve küresel ekonomiyi sarsan o gelişmeler:

2009'DAN BU YANA EN BÜYÜK RALLİ: TON BAŞINA 12.000 DOLAR!

Bakır fiyatları bu yıl yüzde 36,7 oranında devasa bir artış kaydederek ton başına 12.000 dolar sınırına dayandı. Bu yükseliş, 2009 yılından bu yana görülen en büyük yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bu durumu sadece bir piyasa spekülasyonu değil, küresel bir teknoloji ve enerji dönüşümünün ayak sesleri olarak görüyor.

YAPAY ZEKA VE YEŞİL ENERJİ BAKIRA "AÇ"

Bakır talebindeki bu patlamanın arkasında üç dev sektör bulunuyor:

Yapay zeka veri merkezleri AI altyapısı için gereken yoğun enerji iletimi bakır ihtiyacını katladı.

Goldman Sachs'a göre, enerji şebekesi ve altyapı projeleri 2030'a kadar talep artışının yüzde 60'ından fazlasını sırtlayacak. Her güneş paneli ve rüzgar türbini bakır stoklarını eritiyor.

Tek bir elektrikli otomobil, geleneksel benzinli araçlara göre tam dört kat daha fazla bakır kullanıyor.

BEYAZ SARAY'DAN VERGİ HAMLESİ: "STOKLAMA ÇILGINLIĞI" BAŞLADI

Talebin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde arz tarafı adeta felç olmuş durumda. Şili ve Peru’daki madenlerde yaşanan aksamalar üretimi vururken, ABD yönetiminin stratejik hamlesi piyasayı iyice gerdi.

Beyaz Saray'ın ithal bakır ürünlerine uyguladığı yüzde 50 vergi, piyasada panik alımlarına yol açtı.

JP Morgan analistleri, bu "stoklama çılgınlığının" 2026 yılı boyunca da tüm hızıyla devam etmesini bekliyor.

