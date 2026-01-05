Tokyo’daki toptancı pazarında gerçekleştirilen müzayedede, özel bir kutu kiraz tam 1,8 milyon yene (yaklaşık 495 bin TL) alıcı buldu. Bu satışla birlikte kiraz başına düşen maliyet 26 bin yeni (yaklaşık 7 bin 100 TL) aşarak yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

TENDO KENTİNDE BENZER TABLO

Kiraz üretimin merkezi olan Yamagata'nın Tendo kentinde de fiyatlar rekor seviyede seyretti. Kentteki müzayedede, içinde sadece 68 adet kiraz bulunan bir kutu, 1,55 milyon yene (yaklaşık 426 bin TL) el değiştirdi.

"ULTRA-FORCED" YÖNTEMİYLE HASAT ÖNE ÇEKİLDİ

Japonya'da normal şartlarda yaz başında olgunlaşan kirazlar, üreticilerin uyguladığı özel teknikler sayesinde Ocak ayında sofralara ulaştı. "Ultra-forced" (aşırı zorlanmış yetiştirme) adı verilen bu yöntemde şu adımlar izleniyor:

Kış Taklidi: Kiraz ağaçları önce yapay olarak soğutularak kış koşullarına maruz bırakılıyor.

Sera Üretimi: Uyku evresinden çıkarılan ağaçlar seralara alınarak ısıtılıyor ve hasat takvimi aylar öncesine çekiliyor.

Japonya'da lüks meyveler, yüksek sosyal statü sembolü ve özel hediye olarak büyük önem taşıyor.

