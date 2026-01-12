Hükümetin, emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik hamlesinde son viraja girildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in 9 Ocak Cuma günü duyurduğu ve TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinin görüşüleceği tarih belli oldu.

KOMİSYON 15 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR

En düşük emekli maaşını 2026 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere 20 bin TL olarak belirleyen düzenleme, 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Komisyondan onay çıkmasının ardından teklifin hızla Genel Kurul gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

ABDULLAH GÜLER: "SOSYAL DEVLETİN GEREĞİ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada düzenlemenin detaylarını paylaşmış ve artışın gerekçesini şu sözlerle ifade etmişti:

"Sosyal devlet ülkesinin bir gereği olarak 2026 yılı ocak döneminden itibaren en düşük emekli maaşı ödemesi 20 bin lira olarak uygulanacaktır."

MASADA İKİ AYRI TEKLİF VAR

Meclis Başkanlığı'na sunulan paket sadece emekli maaşlarıyla sınırlı değil. Abdullah Güler, toplamda iki ayrı kanun teklifi sunduklarını belirtmişti:

• Emekli Zammı Paketi: Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da değişiklik yaparak en düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkaran teklif.

• Tapu ve İdari Düzenlemeler: 'Tapu Kanunuyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' başlığı altında toplanan 31 maddelik teknik düzenleme.

Gözler şimdi, zammın yasalaşma sürecinin ilk adımı olan Perşembe günkü komisyon toplantısına çevrildi.