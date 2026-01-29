Doğan, "Çiftçimiz üretimden vazgeçme noktasına gelirken, birçok belediye fiilen tarım yapılan, üzerinde hiçbir yapı bulunmayan arazilerden emlak vergisi almaya devam ediyor. Bu uygulama üreticiyi daha da çıkmaza sürüklüyor" dedi.

"TARLA, BAĞ, BAHÇE VE ZEYTİNLİKLERDEN EMLAK VERGİSİ ALINAMAZ"

Mevzuatın açık olduğunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 15. maddesine dikkat çeken Doğan, "Kanuna göre ekili ve dikili tarım arazileri emlak vergisinden muaftır. Tarla, bağ, bahçe ve zeytinliklerden emlak vergisi alınamaz. Bir arazinin büyükşehir sınırları içinde yer alması tek başına vergi gerekçesi değildir. İmar planında arsa olmayan ve fiilen tarım yapılan arazilerden emlak vergisi alınamaz. Buna rağmen bazı belediyeler uygulamada tarım arazilerini arsa olarak değerlendirmektedir. Bu durum üreticiler açısından ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Bugün birçok belediyede tarımsal üretim yapılan araziler için emlak vergisi uygulamasıyla karşılaşıyoruz. Yüreğir Belediyesi’nde de benzer sorunların yaşandığını görüyoruz. Bu durum hukuka ve vicdana aykırıdır. Üretim yapılan alanların vergiye konu edilmesi, çiftçilerimizin yükünü artırmakta ve çözüm bekleyen bir sorun olarak karşımızda durmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bazı belediyelerin kırsal mahallelerde tarım yapılan arazilerden emlak vergisi almadığına dikkat çeken Doğan, diğer belediyelerinde bunu uygulamasını istedi. Vergi çıkarılan tarım arazileri konusunda çiftçilerin haklarını arayacaklarını söyleyen Doğan, "ÇKS kayıtları veya Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınacak belgelerle tarımsal faaliyeti belgeleyebilirler. Üreticilerimiz bu konuda geri adım atmayacak ve gerekirse dava açma haklarını kullanacaklardır" diye konuştu.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunun altını çizen Doğan, "Tarım arazilerinden haksız şekilde emlak vergisi alınmasına son verilmelidir. Çiftçiye yük değil, destek verilmelidir" diyerek sözlerini tamamladı.