Türkiye'nin önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından Tatilsepeti.com'un satışı resmen tamamlandı. Platform, Tera Yatırım Holding bünyesine katılarak el değiştirdi. Toplam işlem bedeli 70 milyon euro olarak açıklandı.

TATİLSEPETİ.COM TERA YATIRIM HOLDİNG'E GEÇTİ

Tera Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren Tera Turizm ve Ticaret A.Ş., DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 100'ünü devralarak Tatilsepeti.com'u tamamen bünyesine kattı. Böylece Tatilsepeti.com, dolaylı olarak Tera Yatırım Holding kontrolüne geçti.

SÖZLEŞME KASIM AYINDA İMZALANDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan açıklamaya göre, satın alma sürecine ilişkin yönetim kurulu kararı 14 Ekim 2025 tarihinde alındı. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onay verdiği işlem kapsamında, Tera Turizm ile satıcılar arasında 17 Kasım 2025’te Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.

İŞLEM 27 OCAK 2026 İTİBARIYLA TAMAMLANDI

Gerekli izin ve onayların alınmasının ardından satın alma işlemi 27 Ocak 2026 tarihinde resmen sonuçlandı. İşlemin peşin ödeme yöntemiyle gerçekleştirildiği, beher pay için 3,37 euro ödendiği bildirildi. Toplam işlem bedelinin 70 milyon euro olduğu duyuruldu.

DEĞERLEMENİN ALTINDA SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 20 milyon 745 bin TL olduğu belirtilirken, şirketin tamamı bu işlemle birlikte Tera Yatırım Holding bünyesine geçti. Tatilsepeti.com, seyahat acenteliği ve çevrim içi seyahat platformu alanlarında faaliyet gösteriyor.

Satışa ilişkin değerleme raporunun DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlandığı, şirkete 71,5 milyon euro ile 86,7 milyon euro arasında değer biçildiği aktarıldı. Satın alma işleminin, bu değerleme aralığının altında tamamlandığı ifade edildi.