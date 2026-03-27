Şirketin kâr dağıtım politikası doğrultusunda belirlenen toplam brüt nakit kâr payı tutarı 1.311.437.953 TL olarak açıklandı. Genel Kurul tarafından onaylanan bu dev ödeme, yatırımcıların hesaplarına iki eşit taksit halinde yansıtılacak.

HİSSE BAŞINA ÖDEME DETAYLARI

Pay sahiplerinin alacağı net ve brüt tutarlar taksit bazlı olarak netleşti. Birinci taksitte 1 TL nominal değerli paya brüt 1,8049898 TL, %15 stopaj oranı düşüldükten sonra ise net 1,5342413 TL ödeme yapılacak. İkinci taksitte de aynı tutarlar (brüt 1,8049898 TL, net 1,5342413 TL) geçerli olacak. Böylece toplamda hisse başına brüt 3,6099796 TL, net ise 3,0684826 TL kâr payı dağıtılmış olacak.

ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ

TAV Havalimanları, ödemelerin nakit akışını yönetmek amacıyla iki farklı tarihte yapılacağını bildirdi. Toplam 655.718.976,5 TL tutarındaki ilk taksit ödemesi 21 Temmuz 2026 tarihinde, yine 655.718.976,5 TL tutarındaki ikinci taksit ödemesi ise 22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

