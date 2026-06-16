Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 227,1 seviyesine yükseldi.

Konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 24,5 artış kaydederken, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,1 oranında düşüş gösterdi.

İSTANBUL'DA ARTIŞ YÜZDE 2,1

Üç büyük ilde mayıs ayında farklı fiyat hareketleri gözlendi. İstanbul'da konut fiyatları aylık bazda yüzde 2,1, Ankara'da yüzde 1,5 yükselirken, İzmir'de yüzde 0,1 geriledi.

Yıllık bazda ise konut fiyatları İstanbul'da yüzde 25,4, Ankara'da yüzde 27,3 ve İzmir'de yüzde 22,8 arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ DOĞU ANADOLU'DA!

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre incelendiğinde, mayıs ayında yıllık konut fiyat artışının en yüksek olduğu bölge yüzde 28,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş'u kapsayan bölge oldu.

En düşük yıllık artış ise yüzde 15,8 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ YÜZDE 30,4 YÜKSELDİ

TCMB'nin açıkladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerine göre, endeks mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı.

Yeni kiracıların karşılaştığı kira seviyeleri yıllık bazda nominal olarak yüzde 30,4 yükselirken, reel olarak yüzde 1,7 azaldı.

İSTANBUL KİRA ARTIŞINDA YÜZDE 3,1 İLE ZİRVEDE

Mayıs ayında yeni kiracı kira endeksi İstanbul'da aylık yüzde 3,1, Ankara'da yüzde 1,1 ve İzmir'de yüzde 1 arttı.

Yıllık bazda ise kira artışları İstanbul'da yüzde 36,7, Ankara'da yüzde 33,8 ve İzmir'de yüzde 30,2 olarak gerçekleşti.

Bölgesel bazda değerlendirildiğinde, yeni kiracı kira endeksinde en yüksek yıllık artış yüzde 36,7 ile İstanbul bölgesinde görüldü. En düşük yıllık artış ise yüzde 18,9 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.