Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzenlenen seminerde enflasyon görünümü ve dezenflasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, yakın dönem enflasyon gelişmelerinin dezenflasyonda ilerlemeye işaret ettiğini belirtirken, jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden süreci yavaşlattığını söyledi.

"YÜKSEK VE OYNAK ENFLASYON PLANLAMA UFKUNU DARALTIYOR"

Yüksek ve oynak enflasyonun şirketlerin planlama ufkunu daralttığını belirten Karahan, enflasyonun gerilemesiyle birlikte belirsizliklerin azalacağını ve firmaların daha sağlıklı yatırım kararları alabileceğini kaydetti.

Karahan, verimlilik artışının şirketlerin şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirdiğini de belirterek, yüksek verimlilik düzeyine sahip firmalarda tahsili gecikmiş alacakların daha düşük olduğuna işaret etti.

TCMB Başkanı, dezenflasyon sürecinin şirketlerin verimlilik performansını da desteklediğini ifade etti.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ YAVAŞLIYOR"

Enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, yakın dönem verilerinin dezenflasyonda ilerleme kaydedildiğini gösterdiğini söyledi.

Karahan, hizmet grubundaki yıllık enflasyonun geçen yıla kıyasla 7 puan azalarak yüzde 37'ye gerilediğini belirtti.

Bu yıl dezenflasyon sürecinde görülen ivme kaybında jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisinin rol oynadığını ifade eden Karahan, söz konusu şokların etkisinin hafiflemesiyle dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanmasının beklendiğini söyledi.

"TÜRK LİRASI TERCİHİ GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Karahan, "Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürmesini gerektiriyor.Enflasyon beklentilerindeki bozulma sınırlı kaldı ancak risk unsuru olmaya devam ediyor. Yurt içi yerleşiklerin Türk Lirası tercihi güçlü kalmaya devam ediyor." dedi.