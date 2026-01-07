TCMB, cuma günü itibarıyla tahvil alım programını devreye alarak 2 yıl, 5 yıl vadeli tahviller ve TLREF endeksli kıymetlerde toplamda yaklaşık 5,5 milyar TL’lik alım gerçekleştirdi. Nominal olarak sınırlı görünse de bu adım, piyasaya verilen mesaj açısından önemli kabul ediliyor.

Piyasa aktörleri bu hamleyi, faiz tarafında yukarı yönlü baskının sınırlandırılması ve tahvil piyasasına psikolojik destek olarak okuyor. Bu çerçevede, tahvil faizlerinde kademeli bir geri çekilme sürecinin devam edebileceği beklentisi güçlenmiş durumda.

Faiz Düşerse Borsada Kimler Öne Çıkar?

Tahvil alımlarıyla birlikte faizlerde yaşanabilecek olası geri çekilme, Borsa İstanbul’da bazı sektörleri doğrudan ilgilendiriyor:

🏦 Bankacılık sektörü

Faizlerde düşüş beklentisi, bankaların hem portföylerinde taşıdıkları devlet tahvillerinin değerini artırabilir hem de fonlama maliyetleri tarafında rahatlama yaratabilir. Bu nedenle bankacılık hisseleri, TCMB’nin bu adımına en duyarlı alanların başında geliyor.

📊 Tahvil ağırlıklı portföyü olan şirketler

Sigorta şirketleri, holdingler ve finansal yatırım şirketleri gibi yüksek tutarda sabit getirili menkul kıymet taşıyan yapılar, faiz düşüşünden bilançoları üzerinden pozitif etkilenebilecek gruplar arasında.

🏢 Faize duyarlı sektörler (GYO, leasing, finansman)

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, leasing ve tüketici finansmanı şirketleri, daha düşük faiz ortamında hem değerleme hem de faaliyet tarafında destek bulabilecek sektörler olarak öne çıkıyor.

Fon tarafında tablo ne anlatıyor?

Tahvil alımları, yalnızca hisse tarafını değil, fon piyasasını da doğrudan ilgilendiriyor. Bu süreçten:

Tahvil / borçlanma araçları fonları doğrudan,

Para piyasası fonları ise dolaylı şekilde (daha sınırlı ölçüde)

olumlu etkilenebilecek ürünler arasında yer alıyor. Tahvil faizlerinde yaşanacak geri çekilme, özellikle uzun vadeli borçlanma araçları fonlarında fiyat artışını beraberinde getirebilir.

Piyasa için kritik soru: Devamı gelir mi?

Uzmanlara göre 5,5 milyar TL’lik ilk alım, tutar olarak sınırlı olsa da programın sürekliliği, piyasada oluşacak algı açısından belirleyici olacak. TCMB’nin ilerleyen haftalarda da benzer alımları sürdürmesi hâlinde, tahvil faizlerinde düşüş eğiliminin derinleşmesi ve bunun borsaya yayılması mümkün görülüyor.