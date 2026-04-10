Borsa İstanbul (BIST 100) endeksinin, haftanın son işlem gününe yurt dışı piyasalardaki iyimser havayı arkasına alarak olumlu bir başlangıç yapması bekleniyor. Dünü 13 bin 689 puandan kapatan endeks için aracı kurumlardan gelen ilk sinyaller yukarı yönlü ivmeye işaret ediyor.

TEB YATIRIM: "YURT DIŞI KAYNAKLI YÜKSELİŞ BEKLENİYOR"

TEB Yatırım tarafından hazırlanan günlük borsa raporunda, BIST 100 endeksinin yeni güne alıcılı bir seyirle başlayacağı öngörüldü. Raporda, yurt dışı piyasalardaki olumlu havanın Borsa İstanbul’a da pozitif yansıyacağı vurgulandı.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, 10 Nisan 2026 seansı boyunca takip edilmesi gereken teknik seviyeleri şu şekilde belirledi:

Direnç Seviyeleri: 14.000 – 14.200

Destek Seviyeleri: 13.530 – 13.400

