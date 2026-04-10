Borsa İstanbul, Orta Doğu’dan gelen ateşkes haberleriyle jeopolitik risk fiyatlamasını geride bırakarak güçlü bir toparlanma sürecine girdi. Endeksin "savaş dibini" gördüğü 9 Mart tarihinden, toparlanmanın yaşandığı 9 Nisan’a kadar geçen bir aylık süreçte BİST 30’da en çok performans gösteren hisseler belli oldu.

BİST 100 endeksi, 9 Nisan kapanışını 13.689 puanla yaparak savaş döneminde verdiği tüm kayıpları geri almayı başardı. Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Mart ayında tırmanan jeopolitik gerilimle birlikte 12.433 puana kadar gerileyen endeks, Nisan ayının ilk 9 gününde sergilediği yüzde 7,02'lik performansla dikkat çekti. Dünkü işlemleri %1,12 değer kazancıyla kapatan BİST 100, böylece son 5 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, endeksin Şubat ayında gördüğü 14.532 puanlık tarihi zirvesinden şu an sadece yüzde 5,8 uzaklıkta olduğunu belirtiyor.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

BİST 30’UN ŞAMPİYONLARI: SANAYİ VE HAVACILIK BAŞROLDE

BİST 30 (Büyükler Ligi) hisseleri arasında en yüksek performansı gösteren kağıtlar belli oldu.

İşte 1 ayda en çok yükselen ilk 5 hisse:

• KRDMD: %23,50 artış (36,68 TL)

• PETKM: %21,38 artış (21,40 TL)

• TAVHL: %19,21 artış (341,25 TL)

• ASELS: %18,10 artış (376,75 TL)

• BIMAS: %15,56 artış (739,00 TL)

Listenin devamında ise DSTKF (%15,54), SISE (%14,39) ve ASTOR (%13,99) gibi güçlü sanayi devleri yer aldı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.