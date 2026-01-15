Kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarını ilgilendiren temassız ödeme limitinde önemli bir güncellemeye gidildi. Yapılan düzenleme ile daha önce 1.500 TL olan temassız işlem üst limiti 2.500 TL'ye yükseltildi. Böylece temassız ödeme limitinde yüzde 66,66 oranında artış gerçekleşti.

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

Kredi ve banka kartlarıyla yapılan temassız işlemlerde geçerli olan üst sınır, yeni düzenleme kapsamında 2.500 TL olarak belirlendi. Güncellemenin, özellikle günlük harcamalarda kart kullanımını daha pratik hale getirmesi hedefleniyor.

PANDEMİYLE YAYGINLAŞTI

Temassız ödeme yöntemi, özellikle koronavirüs döneminde temasın azaltılması amacıyla hızla yaygınlaştı. Pandemi sürecinde kullanıcı sayısında ciddi artış yaşanırken, teknolojinin gelişmesiyle birlikte temassız kart kullanımı günlük hayatın standart ödeme yöntemlerinden biri haline geldi.

NEDEN TÜM KART LİMİTİ KULLANILMIYOR?

Temassız ödeme limitleri, güvenlik gerekçeleri nedeniyle kartın toplam limitinden bağımsız olarak belirleniyor. Geçmişte bazı POS cihazları aracılığıyla kart sahiplerinin bilgisi dışında, çanta veya cüzdana yakın mesafeden izinsiz ödeme alınması gibi vakalar yaşanmıştı. Bu tür suistimallerin önüne geçmek amacıyla temassız işlemler için ayrı ve sınırlı bir üst limit uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle bu sınır 2.500 TL'ye çıkarıldı.

KİMLER TEMASSIZ ÖDEME YAPABİLİR?

Temassız ödeme özelliği bulunan kredi kartı veya banka kartına sahip olan herkes bu sistemi kullanabiliyor. Temassız ödeme yapmak istemeyen kullanıcılar ise internet bankacılığı ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden bu özelliği kapatabiliyor.

ÜLKELERE GÖRE TEMASSIZ ÖDEME LİMİTLERİ

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limitleri ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan limitler şu şekilde: İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 euro. ABD'de ise standart bir ülke limiti bulunmuyor ve bankalar kendi politikalarına göre limit belirliyor.