Türk Hava Yolları'na ait TK-1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşunda, uçak Barselona'ya yaklaşırken havacılık güvenliği prosedürlerini devreye sokan bir olay yaşandı.

UÇAKTA ŞÜPHELİ WI-FI AĞI TESPİT EDİLDİ! BOMBA PANİĞİ YAŞANDI

İstanbul Havalimanı'ndan TC-JRR kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçakla saat 09.00 sıralarında havalanan ve 146 yolcu taşıyan seferde, bir yolcunun uçak içinde kişisel Wi-Fi erişim noktası (hotspot) oluşturduğu belirlendi. Yapılan kontrolde, söz konusu ağ adının bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlendiği tespit edildi.

Durumun fark edilmesi üzerine uçuş ekibi, havacılık emniyeti prosedürlerini derhal uygulamaya aldı. Pilotların hava trafik kontrol merkezini bilgilendirmesinin ardından THY uçağı öncelikli olarak inişe alındı.

UÇAK GÜVENLİ ALANA ALINDI

Uçağın Barselona'ya emniyetli şekilde iniş yapmasının ardından, uçak güvenlikli bir alana park edildi. Havalimanı polisi ve itfaiye ekiplerinin koordinasyonunda uçakta kapsamlı arama ve kontrol çalışmaları başlatıldı.

THY 2026 personel alımı! Hangi pozisyonlara alım yapılacak?

THY'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yahya Üstün, şu ifadeleri kullandı:

"TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona'ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır. Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."