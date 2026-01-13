Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2033 yılı vizyonu çerçevesinde devasa bir büyüme stratejisini devreye aldı. Havacılık altyapısını güçlendirecek bu hamleyle birlikte hem teknik kadrolarda hem de yer hizmetlerinde büyük bir personel alım süreci yürütülecek.

26 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI: BAŞVURULAR BU YIL ALINACAK

THY tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2026 yılı içerisinde toplamda 26 bin yeni personel ve işçi istihdamı gerçekleştirilecek. Küresel rekabet gücünü artırmayı hedefleyen banka, büyüme hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan kadroları yıl içinde peş peşe yayımlayacağı ilanlarla dolduracak.

100 MİLYAR LİRALIK YATIRIM: 8 YENİ TESİS AÇILIYOR

İstihdam artışının temel dayanağını, İstanbul başta olmak üzere stratejik noktalarda kurulacak dev tesisler oluşturuyor. 2033 vizyonu kapsamında yatırım bedeli 100 milyar lirayı aşan 8 yeni tesis hayata geçirilecek. Bu tesislerin operasyona başlamasıyla birlikte teknik, lojistik ve idari birimlerde binlerce uzman ve işçi için yeni pozisyonlar açılacak.

ALIM YAPILMASI BEKLENEN MUHTEMEL KADROLAR

Resmi ilan metinlerinde detaylandırılacak olmakla birlikte, havacılık sektörü genelinde şu alanlarda yoğun alım yapılması bekleniyor:

Kabin Memuru ve Pilot (Uçuş operasyonları için)

Yer Hizmetleri Görevlisi (Yolcu karşılama ve operasyon)

Teknik Personel ve Mühendis (Uçak bakım ve onarım tesisleri için)

Depo ve Lojistik İşçisi (Yeni açılacak tesislerin operasyonel süreçleri için)

İdari Personel (İnsan kaynakları, finans ve yönetim birimleri)