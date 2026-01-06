THYAO hisseleri Borsa İstanbul’da son seanslarda yoğun alım talebiyle öne çıkıyor ve fiyat seviyelerinde yükseliş kaydediyor. Hisse, kısa vadede ortalamaların üzerinde hacimle işlem görürken yatırımcı ilgisinin arttığını yansıtıyor.

Analistler “Alım” Görüşünü Sürdürüyor

Aracı kurum raporları ve piyasa verilerine göre, THYAO için analistlerin büyük çoğunluğu “Strong Buy / Al” tavsiyesi veriyor. Son veri konsensüslerine göre 12 analistin çoğu hisseye alım önerisi yaparken ortalama HEDEF fiyatlar mevcut fiyatların oldukça üzerinde bulunuyor.

Bu tür hedef fiyat revizyonları ve pozitif tahminler, yatırımcıların hisseyi yeniden değerlendirmesine ve talebin artmasına neden oluyor.

Sektörün Büyüme Dinamikleri ve Küresel Talep

Havacılık sektörü, pandemi sonrası dönemde uluslararası seyahat talebindeki toparlanmayla birlikte güçlü bir trend yakalamaya başladı. Özellikle gelişen piyasalardan gelen yolcu artışı ve global sektör büyümesi, hava yolu şirketlerine yönelik uzun vadeli büyüme beklentilerini destekliyor. Bazı global yatırım araştırmalarında TAV–THY gibi havayolu hisseleri, sektörün büyüme trendinden avantaj sağlayabilecek şirketler arasında gösteriliyor.

Geniş Uçuş Ağı ve Operasyonel Büyüme

Türk Hava Yolları, dünya genelinde yüzlerce destinasyona uçuş gerçekleştiren büyük bir küresel ağ işletiyor. Şirketin uluslararası uçuş ağı 100’ün üzerinde ülkeyi kapsıyor ve bu stratejik konum, sürdürülebilir gelir artışı potansiyelini güçlendiriyor.

Piyasa analistleri uçuş ağının genişlemesi, transit yolcu hacmindeki artış ve operasyonel verimlilik gibi faktörlerin uzun vadeli büyümeyi desteklediğini belirtiyorlar.

Teknik Görünüm ve Yatırımcı Algısı

Teknik grafiklerde THYAO, önemli destek seviyelerinin üzerinde kalmayı başarıyor ve kısa vadede momentum sinyalleri veriyor. Bu durum, kısa vadeli yatırımcıların yanı sıra trend takip eden fonların da hisseye talep göstermesine yol açıyor.

Yatırımcı yorum forumlarında, hissede görülen talep artışının arkasında hem makro ekonomik beklentiler hem de şirketin gelecek performansına dair iyimser beklentiler olduğu vurgulanıyor.