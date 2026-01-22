Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV), 22 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmaya hak kazandığını duyurdu.

LINK'ten THY Teknik ile yeni sözleşme

KLYPV HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

YILLIK 493,3 MİLYON TL'YE KADAR DESTEK İMKANI

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, TURQUALITY® Programı çerçevesinde yıllık azami 493,3 milyon TL tutarında devlet desteğinden yararlanılabilecek.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Sağlanacak desteklerin; şirketin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırması, MARKA bilinirliğini güçlendirmesi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

KLYPV HİSSESİNDE SON DURUM

KLYPV, bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, saat 12.00 itibarıyla yüzde 2,17'lik primle 56,40 TL seviyesine ulaştı.