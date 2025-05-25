Kredi kartıyla sigara alımında ekstra ücret veya kart komisyonu talep eden iş yerlerine yaptırım geliyor. BDDK ve Ticaret Bakanlığı, kredi kartıyla sigara satışlarında vatandaştan ilave ücret talep edilemeyeceğini aktardı.

Uzun zamandır bu konuda yapılan tartışma ve şikâyetlere son noktayı Ticaret Bakanlığı ve BDDK koydu. Bakanlık ve BDDK kredi kartıyla sigara satışlarında vatandaştan ilave ücret talep edilemeyeceğini bildirdi.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, üye işyerlerinin kart hamilinden kartın kullanılması sebebiyle komisyon veya benzeri isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemeyeceğinin düzenlendiğine dikkat çekildi.

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Bakanlık ve BDDK, bu hükme uymayanların bankalarla olan üyelik sözleşmelerinin feshedileceğini hatırlattı.

BİLDİRİLMESİ İSTENDİ

Buna rağmen kredi kartı ve sigara satışı sırasında ilave ücret isteyen işletmelerin savcılıklar veya BDDK’ya bildirilmesi istendi.

(EKONOMİM)

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