TOKİ tarafından açıklanan takvime göre, 2026 yılı sosyal konut kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam ediyor. 2-8 Şubat haftasında belirlenen illerde hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

2-8 Şubat 2026 TOKİ Kura Takvimi

3 Şubat 2026 Salı: Kayseri

6 Şubat 2026 Cuma: Osmaniye

8 Şubat 2026 Pazar: Kırıkkale

Kura çekimleri, her il için ilan edilen tarihte canlı yayınlanacak ve aynı gün içerisinde sonuçlar erişime açılacak.

Kura Sonuçları Nereden Sorgulanacak?

Kura sonuçları, çekilişlerin tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Ayrıca TOKİ’nin resmi internet sitesinde de asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler yayımlanacak.

Kura Süreci Mart Ayına Kadar Devam Edecek

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerinin 29 Aralık 2025 – Mart 2026 tarihleri arasında il il devam etmesi planlanıyor. Önümüzdeki haftalarda yeni illerin kura takvimlerinin de kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Not: Kura tarihleri ve iller TOKİ tarafından güncellenebildiği için, başvuru sahiplerinin resmi duyuruları ve e-Devlet ekranlarını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.