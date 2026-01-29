Yapılan yasal düzenlemeyle birlikte trafik zabıtasına, sadece sürücüleri değil, paylaşımlı elektrikli scooter işletmeciliği yapan firmaları da denetleme yetkisi verildi.

Bu değişiklik, sahadaki operasyonel sorunların çözümü için trafik zabıtasının elini güçlendiriyor.

Artık zabıta, firmaların mevzuata uygun hareket EDIP etmediğini doğrudan sahada kontrol edebilecek.

İDARİ PARA CEZASI KESİLEBİLECEK

Kanun değişikliğinin en kritik noktası ise yaptırım gücü oldu. Trafik zabıtası, denetimler sırasında mevzuata aykırılık tespit etmesi durumunda işletmeci firmalara idari para cezası tutanağı düzenleyebilecek.

Bu düzenlemeyle birlikte; yanlış parklanma, cihazların teknik yeterlilikleri veya sayı sınırları gibi konularda firmaların sorumluluğunun artırılması ve şehir içi trafikteki scooter kaosunun önüne geçilmesi hedefleniyor.