Kripto para dünyasında yılın ilk büyük skandallarından biri yaşandı. Truebit adlı kripto projesi hacklendi, saldırgan çaldığı milyonlarca dolarlık Ethereum’u gizlemek için Tornado Cash kullandı.

Ne oldu?

Truebit protokolündeki bir akıllı sözleşme açığını kullanan hacker, sistemden haksız şekilde token üretti. Ardından bu token’ları satarak protokolün kasasındaki parayı boşalttı.

Bu yöntemle saldırganın eline geçen miktar:

👉 8.535 ETH (yaklaşık 26 milyon dolar)

Parayı nasıl gizledi?

Blockchain üzerinde yapılan incelemelere göre hacker, çaldığı tüm Ethereum’u parça parça Tornado Cash isimli kripto “mikserine” gönderdi.

Tornado Cash, para transferlerinin izini kaybettirmeye yarayan bir sistem. Bu yüzden fonların kime gittiğini takip etmek neredeyse imkânsız hale geliyor.

Token çöktü

Saldırıdan sonra Truebit’in token’ı adeta sıfırlandı. Fiyat kısa sürede %99’dan fazla düştü. Birçok yatırımcı elindeki paranın neredeyse tamamını kaybetti.

Truebit’ten açıklama

Truebit ekibi:

Etkilenen sözleşmeleri durdurduklarını, Güvenlik şirketleri ve yetkililerle çalıştıklarını ve Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.

Piyasa için ne anlama geliyor?

Bu olay, 2026’nın ilk büyük DeFi hack’i olarak kayda geçti. Uzmanlar, özellikle küçük ve denetlenmemiş projelerdeki açıkların yatırımcılar için hâlâ çok büyük risk olduğunu vurguluyor.