Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 10 Ocak 2026’da yaptığı açıklamada, kredi kartı faiz oranlarının 20–30% civarında seyretmesine karşılık, faiz oranlarının 20 Ocak 2026’dan itibaren 1 yıl süreyle maksimum %10 ile sınırlandırılması çağrısı yaptığını duyurdu.

Trump bu çağrıyı, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinde yaptığı paylaşımda yineledi ve yüksek kredi kartı faizlerinin Amerikan halkını “aşırı ücretlendirdiğini” belirttiğini yazdı.

Ancak Trump, bu faiz sınırının nasıl uygulanacağı veya zorunlu kılınacağı konusunda somut bir plan veya detay açıklamadı. Uzmanlara göre böyle bir faiz limiti yürürlüğe girse bile, bunun yasal olarak Kongre onayı gerektirmesi nedeniyle hemen hayata geçirilmesi mümkün görünmüyor.

Trump’ın bu çağrısı, daha önceki seçim kampanyasında vaad ettiği bir uygulamayı tekrarlaması olarak değerlendirildi ancak analistler bunun Meclis ve Senato’dan geçecek bir yasa olmadan etkili olamayacağını belirtiyor.

Bazı Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekilleri kredi kartı faizlerindeki yüksek seviyelere dair endişelerini dile getirmiş olsa da, böyle bir sınırlamayı resmîleştirecek bir yasa henüz kabul edilmedi.