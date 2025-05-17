ABD Başkanı Donald Trump, dış politika ve ekonomik konuları görüşmek üzere Çin’e seyahat etmeye istekli olduğunu söyledi. Cuma günü yayımlanan bir röportajda, Trump’a Şi ile dış gezide görüşmek isteyip istemediği sorulduğunda, “Kesinlikle isterim,” dedi ve Çin ile ABD arasındaki ilişkinin “önemli” olduğunu ekledi.

DEFALARCA DİLE GETİRDİ

İkinci başkanlık döneminde Trump, Çin lideriyle konuşma arzusunu defalarca dile getirdi. Hafta başında, iki ülke temsilcilerinin Trump’ın Çin mallarına uyguladığı yüksek gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşında geçici bir ateşkes üzerinde anlaşmalarının ardından, Şi ile telefonla görüşebileceklerini öngördü.



YÜZDE 145'TEN YÜZDE 30'A İNDİRDİ

Bu 90 günlük anlaşma kapsamında, ABD Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan vergileri yüzde 145’ten yüzde 30’a indirirken, Çin de ABD mallarına uyguladığı vergileri yüzde 10’a düşürdü.



Çinli lidere ulaşma isteğini açıkça ifade etmesine rağmen, Trump Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ve henüz tamamladığı ziyareti, bu ülkeleri Pekin’in nüfuz alanı dışında tutmaya yönelik bir adım olarak değerlendirdi.

Kaynak: Bloomberg

