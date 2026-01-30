Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin turizm geliri 2025 yılında güçlü artışını sürdürerek tarihi zirveye ulaştı. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,8 artış gösteren turizm geliri, toplamda 65 milyar 230 milyon dolar olarak kaydedildi ve böylece şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

GELİRİN BÜYÜK KISMI ZİYARETÇİLERDEN GELDİ

Toplam turizm gelirinin 64,4 milyar doları doğrudan ziyaretçilerden elde edilirken, 782 milyon dolarlık bölüm ise transfer yolculardan sağlandı. Ziyaretçi gelirleri içinde yurt dışında ikamet eden vatandaşların payı yüzde 18 olarak hesaplandı.

HARCAMALARDA KİŞİSEL GİDERLER ÖNDE

Ziyaretçilerin Türkiye'de yaptığı harcamalar incelendiğinde, kişisel harcamaların 46,25 milyar dolar ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Paket tur harcamaları ise 18,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık harcama kalemleri incelendiğinde, paket turlar toplam harcamaların yüzde 28,2'sini oluştururken, yeme–içme harcamalarının payı yüzde 21,1, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12,8 oldu.

SON ÇEYREKTE ARTIŞ HIZLANDI

2025 yılının Ekim–Aralık dönemini kapsayan dördüncü çeyrekte turizm geliri yıllık bazda yüzde 9,9 artarak 15,15 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ziyaretçilerden elde edilen gelir 14,94 milyar dolar olurken, transfer yolculardan sağlanan gelir 212,5 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu dönemde kişisel harcamalar 11,03 milyar dolar seviyesine ulaşırken, paket tur gelirleri ise 3,91 milyar dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ SÜRDÜ

2025 yılı boyunca Türkiye'den çıkış yapan toplam ziyaretçi sayısı yüzde 2,7 artarak 63,9 milyona yükseldi. Bu ziyaretçilerin yüzde 17,5’ini, yani yaklaşık 11,2 milyon kişiyi yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Aynı dönemde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 100 dolar olurken, yurt dışında yaşayan vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar seviyesinde hesaplandı.

SEYAHAT AMACI GEZİ VE EĞLENCE OLDU

Ziyaretçilerin Türkiye'yi tercih etme nedenleri incelendiğinde, yüzde 67,7'lik kesimin gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla seyahat ettiği görüldü. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarda ise Türkiye ziyaretlerinin ana nedeni yüzde 63,4 ile akraba ve arkadaş ziyareti olarak öne çıktı.

YURT DIŞI HARCAMALARI DA ARTTI

Türkiye'de ikamet EDIP yurt dışına seyahat eden vatandaşların oluşturduğu turizm gideri ise 2025 yılında yüzde 24 artarak 9,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Ancak yılın son çeyreğinde turizm gideri yüzde 10,2 düşüşle 1,91 milyar dolara geriledi.