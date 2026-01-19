2025 yılının ilk 9 ayında 21,8 Milyar TL net kâr açıklayarak güçlü bir performans sergileyen dev sanayi kuruluşu için aracı kurumlar, 2026 yılında dağıtılacak kâr payı tahminlerini netleştirdi.

ARACI KURUMLARIN 2026 TEMETTÜ TAHMİNLERİ

Aracı kurumlar, Tüpraş'ın güçlü nakit akışını koruyacağını öngörürken, özellikle Şeker Yatırım’ın agresif tahmini dikkat çekiyor. Kurumların hisse başına brüt temettü ve verim beklentileri şu şekilde sıralanıyor:

Şeker Yatırım'ın 37,80 TL'lik temettü tahmini, diğer kurumların ortalamasından oldukça pozitif ayrışıyor. Piyasa genelindeki beklenti ise hisse başına 13 TL ile 18 TL bandında yoğunlaşmış durumda.

TUPRS TEKNİK ANALİZ (19 OCAK 2026)

TUPRAS payları, 19 Ocak Pazartesi gününde saat 11.20 itibarıyla yüzde 1'e yakın oranda değer kaybıyla 221,90 TL fiyattan kayda geçti.

Hisse son 5 işlem gününde 203,00 TL seviyelerinden başlattığı yükseliş hareketini, geçen hafta kapanışta yüzde 1,78’lik günlük artışla 222,50 TL’ye taşıdı.

4,43 Milyar TL’lik günlük işlem hacmi, yatırımcı ilgisinin canlı olduğunu gösteriyor.

Fiyatın, kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerinde kalması yükseliş trendini destekliyor:

• 20 Günlük Ortalama: 195,74 TL

• 52 Günlük Ortalama: 196,34 TL

Yatırımcıların kısa vadede takip etmesi gereken destek ve direnç noktaları şunlardır:

• Dirençler: Yükselişin devamında 228,33 TL ilk HEDEF, bu seviyenin aşılması durumunda ise 234,67 TL ana direnç olarak öne çıkıyor.

• Destekler: Olası geri çekilmelerde 209,33 TL ilk durak, ana destek ise trendin bozulmaması gereken 196,67 TL seviyesidir.

Tüpraş, hem 2025 yılı finansalları hem de 2026 yılı için vaat ettiği yüksek temettü verimiyle Borsa İstanbul’un gündeminde kalmaya devam ediyor. 6 Şubat 2026 tarihindeki bilanço açıklaması, hissenin yön tayini ve temettü stratejisinin netleşmesi açısından belirleyici olacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.