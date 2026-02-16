Kagoshima Valisi Koichi Shiota tarafından duyurulan programa göre, yabancı turistler için seyahat maliyeti sıfıra inecek:

• Rota: Hakata İstasyonu’ndan Kagoshima Chuo İstasyonu’na tek yön ücretsiz ulaşım sağlanacak.

• Maliyet Tasarrufu: Normal şartlarda 11 bin 500 yen (yaklaşık 3 bin 278 TL) tutan bilet bedeli tamamen yerel yönetim tarafından karşılanacak.

• Seyahat Süresi: Turistler, yaklaşık 90 dakikalık konforlu bir Shinkansen yolculuğuyla bölgeye ulaşabilecek.

KAGOSHİMA NEDEN BU ADIMI ATTI?

Bölgenin bu denli büyük bir teşvike ihtiyaç duymasının temelinde, ulaşım zorlukları ve düşen ziyaretçi sayıları yatıyor.

Kagoshima Havalimanı’nın Hong Kong ve Şanghay gibi merkezlerle olan doğrudan uçuş bağlantılarının azalması, bölge turizmine büyük darbe vurdu.

Otobüs veya normal tren alternatiflerinin uzun sürmesi nedeniyle turistler için cazibesini yitiren bölge, bu projeyle "hızlı ve ücretsiz" bir geri dönüş yapmayı planlıyor.

İLK ETAPTA HANGİ ÜLKELER FAYDALANACAK?

Programın başlangıç aşamasında, bölgeye en yakın ve yüksek potansiyele sahip olan şu ülkelerden gelen turistler kapsamda olacak:

• Güney Kore

• Tayvan

• Çin

• Hong Kong

Valilik, projenin ilerleyen dönemlerinde ABD, Tayland ve diğer ülkeleri de sisteme dahil etmeyi planlıyor.