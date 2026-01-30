Ocak 2026 dönemine ilişkin yayımlanan araştırmaya göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı, 31 bin 223,88 TL seviyesine yükseldi.

Artan yaşam maliyetleriyle birlikte temel ihtiyaçların karşılanması her geçen ay daha da zorlaşırken, gıda dışındaki zorunlu harcamalar da aile bütçeleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

YOKSULLUK SINIRI 100 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Araştırmada gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu giderlerin de dahil edildiği yoksulluk sınırının ise 101 bin 706,40 TL'ye ulaştığı görüldü. Böylece dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için gerekli toplam aylık harcama tutarı altı haneli seviyelere taşınmış oldu.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ 40 BİN TL'Yİ AŞTI

Çalışmada yalnız yaşayan bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de hesaplandı. Buna göre bekar bir çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı 40 bin 540,91 TL'ye çıktı. Bu tablo, mevcut asgari ücret ile gerçek yaşam maliyeti arasındaki farkın daha da açıldığına işaret ediyor.

MUTFAK ENFLASYONUNDA YÜKSEK SEYİR SÜRÜYOR

Araştırma sonuçları, mutfak enflasyonundaki yükselişin hız kesmediğini de ortaya koydu. Gıda fiyatlarında aylık bazda yüzde 3,58 artış görülürken, son 12 aylık artış oranı yüzde 41,08 olarak hesaplandı. Yıllık ortalama artış ise yüzde 39,79 seviyesinde gerçekleşerek, hane halkı bütçeleri üzerindeki baskının sürdüğünü gösterdi.