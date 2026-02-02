Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 8. Toplantısının ardından iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2026-2027 dönemini kapsayan iş birliği planına imza attı.
Kaynak: İHA | Bu içerik Seda Emir tarafından yayına alınmıştır