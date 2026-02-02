Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev tarafından, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun (OSPG) 8. Toplantısı sonrasında, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İş Birliği Planı" imzalandı.

Detaylar geliyor...