Satın alma operasyonu, finans dünyasının önemli aktörlerini bir araya getirdi. Esas Private Equity ve Tacirler Portföy tarafından yönetilen Özel Sermaye Fonu I, Lycian Capital ve Azimut Group yönetimindeki LCP I, Qinvest Portföy'ün yönettiği OIG GSYF ve Fiba Holding’den oluşan konsorsiyum, her iki markadaki azınlık hisselerini devraldığını resmen duyurdu.

HEDEF: BÖLGESEL BÜYÜME VE OPERASYONEL GELİŞİM

Yapılan ortak açıklamada, bu stratejik yatırımın temel amacı her iki markanın büyüme hedeflerini desteklemek ve operasyonel süreçlerini hızlandırmak olarak açıklandı. Yeni ortaklık yapısıyla birlikte şirketlerin pazar paylarını artırması ve verimlilik odaklı bir gelişim süreci izlemesi bekleniyor.

ŞİRKETLERİN MEVCUT YAPISI

Tavuk Dünyası: 2015 yılında kuruldu ve kısa sürede geniş bir şube ağına ulaştı.

Dürümle: 2020 yılında sektöre hızlı bir giriş yaptı.

Yönetim: Her iki şirketin de çoğunluk hissesi, özel sermaye şirketi Mediterra Capital tarafından yönetilmeye devam ediyor.