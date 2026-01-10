Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 8 Ocak günü halka arz onayı verilen Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. için beklenen takvim açıklandı. Yatırımcılar, 14 Ocak itibarıyla taleplerini iletebilecek.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yürütülen süreçte, 10 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) tasarruf sahiplerine yönelik satış duyurusu yayımlandı. Duyuruyla birlikte, şirketin borsaya ilk adımı için geri sayım başladı.
TALEP TOPLAMA 14 OCAK’TA BAŞLIYOR
Üçay Mühendislik’in halka arzı için belirlenen takvim şu şekildedir:
Talep Toplama Tarihleri: 14-15-16 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Süre: Yatırımcılar 3 iş günü boyunca talep girişinde bulunabilecek.
Dağıtım Yöntemi: Halka arzda paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle paylaştırılacak.
ENERJİ VE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM
8 Ocak’ta SPK’dan onay alan Üçay Mühendislik, bu hamlesiyle finansal yapısını güçlendirmeyi ve enerji sektöründeki teknolojik yatırımlarına ivme kazandırmayı hedefliyor. Şirketin borsa işlem kodunun ve kesinleşen pay fiyatının önümüzdeki günlerde yatırımcılarla paylaşılması bekleniyor.