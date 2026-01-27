Sermaye piyasalarına 1,1 milyar TL’lik iddialı bir halka arz büyüklüğüyle adım atan Üçay Mühendislik, yatırımcıların yoğun ilgisiyle tavan serisini sürdürüyor. 18,00 TL halka arz fiyatıyla talep toplayan ve geçtiğimiz Perşembe günü işlem görmeye başlayan UCAYM, 27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla zirve yürüyüşüne devam ediyor.

TAVAN KİLİDİ AÇILMIYOR: FİYAT 26 TL’Yİ AŞTI

Dev kurumlar alım için sıraya girdi! Üçay Mühendislik (UCAYM) yine tavan

Dünkü işlemleri yüzde 9,92’lik bir yükselişle 23,94 TL seviyesinde tamamlayan UCAYM, bugün de açılışta alıcıların iştahlı olmasıyla birlikte tavan fiyat olan 26,32 TL’ye ulaştı. Günlük yüzde 9,94’lük artış kaydeden hissede, tavan serisinin bozulmadan devam etmesi halka arz yatırımcısının iştahını artırıyor.

