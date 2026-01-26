Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan ve 18,00 TL fiyatla borsaya "merhaba" diyen Üçay Mühendislik, kısa sürede yatırımcısının yüzünü güldürdü. Cuma günkü kapanışın ardından bugün seansın açılmasıyla birlikte gelen güçlü alımlar, hisseyi yüzde 9,92’lik bir yükselişle 23,94 TL tavan fiyatına kilitledi.

DEV KURUMLAR ALIM İÇİN SIRAYA GİRDİ

Saat 10:30 itibarıyla paylaşılan verilere göre, tavandaki alım iştahı aracı kurum dağılımlarına da net bir şekilde yansıdı. Hissede bugün öne çıkan alıcılar ve lot miktarları şu şekilde gerçekleşti:

Tacirler Yatırım: Ortalama 23,94 TL fiyat seviyesinden 83.000 lotluk alım gerçekleştirdi.

Borsanın yeni yıldızı Üçay Mühendislik (UCAYM) tavana devam dedi!

Marbaş Menkul Değerler: Tavan fiyat olan 23,94 TL’den 68.472 lotluk işlem yaptı.

Bulls Yatırım: 23,94 TL fiyattan 41.469 lotluk alım ile tavanı destekleyen kurumlar arasında yer aldı.

HALKA ARZ FİYATININ YÜZDE 33 ÜZERİNE ÇIKTI

18,00 TL'den talep toplayan UCAYM, bugün ulaştığı 23,94 TL'lik seviye ile halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 33 üzerine çıkmış oldu. Piyasa analistleri, güçlü alıcı grubunun tavanda beklemeye devam etmesinin, serinin önümüzdeki günlerde de sürebileceğine dair bir sinyal olabileceğini belirtiyor.

