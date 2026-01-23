Dün (22 Ocak) pay piyasalarına merhaba diyen ve ilk işlem gününü tavan fiyattan kapatan Üçay Mühendislik, haftanın son işlem gününde de bu performansını korudu. Açılışla birlikte gelen güçlü talebin ardından hisseler, ikinci işlem gününde de tavan seviyesine ulaştı.

Üçay Mühendislik açılışı tavandan yaptı

HİSSE FİYATI 21,78 TL SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Halka arz sürecinde 18,00 TL birim fiyatla talep toplayan UCAYM payları, dünkü yüzde 10’luk değer kazancıyla 19,80 TL’ye yükselmişti. Bugün gerçekleşen ikinci tavan ile birlikte hisse fiyatı, yüzde 10,00’lık ek artışla 21,78 TL seviyesine ulaştı.

YATIRIMCILARDAN REKOR TALEP GELMİŞTİ

Şirketin halka arz sürecinde yatırımcı gruplarından gelen yoğun ilgi, işlem sonrası performansın da öncü sinyali olmuştu. Talep toplama sürecinde özellikle kurumsal tarafta büyük bir yoğunluk yaşanmış; Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kendilerine ayrılan tahsisatın tam 16,7 katı talep göstermişti. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tarafında ise tahsisatın 2,5 katı başvuru ile süreç tamamlanmıştı.

