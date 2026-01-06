Deniz Yatırım, Ülker için daha önce 174,10 TL olarak belirlediği HEDEF fiyatını, güncel piyasa koşulları doğrultusunda 169,70 TL seviyesine revize etti. Hedef fiyatta gidilen bu sınırlı düşüşe rağmen, kurumun hisse senedine yönelik bakışı pozitif kalmaya devam etti ve "al" tavsiyesi sürdürüldü.

Hissenin güncel 114,40 TL'lik fiyatı baz alındığında, açıklanan yeni hedef fiyat yatırımcılar için tam %48,34 oranında bir prim potansiyeli vadediyor.

2,8 MİLYAR TL'LİK DEV TEMETTÜ TAHMİNİ

Deniz Yatırım'ın raporunda en dikkat çeken başlıklardan biri de şirketin kâr paylaşım stratejisine yönelik beklentiler oldu. Kurum, Ülker'in 2025 yılı performansına bağlı olarak toplamda 2.810.000.000 TL nakit temettü dağıtacağını öngörüyor.

Bu tahmin gerçekleştiği takdirde, yatırımcılara hisse başına brüt 7,61 TL nakit temettü ödemesi yapılması bekleniyor. Mevcut fiyatlar üzerinden hesaplanan %6,8'lik temettü verimi, Ülker’in temettü yatırımcıları için de cazip bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor.

YATIRIMCI İÇİN KRİTİK NOTLAR

5 Ocak 2026 tarihli analizde, Ülker’in güçlü mali yapısının ve sektördeki LIDER konumunun "al" tavsiyesinin arkasındaki ana itici güçler olduğu vurgulandı. Hedef fiyatın mevcut piyasa değerinin oldukça üzerinde konumlanması, analistlerin şirketin uzun vadeli büyüme hikayesine olan güvenini yansıtıyor.

