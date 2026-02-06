Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,68 azalışla 15.002,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.024,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 15.062,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yapay zeka harcamalarının şirket karlılıklarına etkisine yönelik artan kaygılar ve ABD işgücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.100 ve 15.200 puanın direnç, 15.000 ve 14.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.