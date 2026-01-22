Merkez Bankası verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler 16 Ocak ile biten haftada Türk varlıklarına güçlü bir giriş yaptı. Yabancı yatırımcının en büyük ilgisi devlet tahvillerine oldu.

Söz konusu haftada yabancılar, 1 milyar 97,4 milyon dolarlık DİBS (devlet iç borçlanma senedi) alımı gerçekleştirdi. Bu rakam, son dönemlerin en güçlü tahvil girişlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Bu alımla birlikte yabancıların elindeki DİBS stoku, 19 milyar 247 milyon dolardan 20 milyar 18 milyon dolara yükselerek kritik eşiği aştı.

BORSADA ALIM SERİSİ SÜRÜYOR

Yabancı ilgisi sadece tahville sınırlı kalmadı. Borsa İstanbul tarafında da alıcılı seyir devam etti. Yurt dışı yerleşikler, geçen hafta hisse senedi piyasasında 196,9 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.

Hem yeni girişler hem de piyasa değerlemelerindeki değişimle birlikte, yabancıların elindeki toplam hisse senedi stoku 36 milyar 325 milyon dolardan 38 milyar 532 milyon dolara fırladı.

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİNE DE İLGİ VAR

Devlet kağıtlarının yanı sıra özel sektörün borçlanma araçlarına da ilgi gösteren yabancılar, Genel yönetim dışındaki sektör (ÖST) varlıklarında 11,6 milyon dolarlık alım yaptı. Böylece ÖST stokları 628,2 milyon dolar seviyesine ulaştı.