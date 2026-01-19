19 Ocak Pazartesi günü itibarıyla Borsa İstanbul’daki yabancı payı, günlük bazda 0,18 puanlık düşüşle yüzde 36,90 seviyesine geriledi.

Genel tablodaki bu geri çekilmeye karşın, hisse bazlı hareketlerde hem günlük sert yükselişler hem de 10 güne varan kesintisiz alım serileri göze çarptı.

GÜNLÜK BAZDA YABANCI İLGİSİNİN EN ÇOK ARTTIĞI HİSSELER

Günün öne çıkan hissesi, yabancı payındaki belirgin artışla yeni halka arz ARFYE oldu. İş Yatırım verilerine göre günlük bazda yabancı oranını en çok artıran ilk 3 hisse şöyle sıralandı:

• ARFYE: 7,74 baz puan (bps) artış

• EUREN: 3,48 baz puan (bps) artış

• DITAS: 1,53 baz puan (bps) artış

GÜNLÜK BAZDA YABANCI ÇIKIŞININ EN YOĞUN OLDUĞU HİSSELER

Yabancı yatırımcının günlük bazda en sert satış yaptığı hisselerin başında ise Marmaris Altınyunus yer aldı. Yabancı payı en çok azalan hisseler şunlar oldu:

• MARMR: -6,35 baz puan (bps) azalış

• KLSYN: -3,63 baz puan (bps) azalış

• AHSGY: -2,13 baz puan (bps) azalış

YABANCININ "VAZGEÇMEDİĞİ" HİSSELER: 10 GÜNDÜR ARALIKSIZ ALIM

Raporda en dikkat çekici bölümü, yabancı yatırımcının istikrarlı bir şekilde pozisyon artırdığı hisseler oluşturdu.

Piyasadaki dalgalanmalara rağmen 5 hisse senedinde tam 10 işlem günüdür yabancı oranı sürekli artış gösteriyor.

İşte yabancının kesintisiz alım yaptığı o hisseler:

• AKFIS (10 gün)

• BAKAB (10 gün)

• DOAS (10 gün)

• ERBOS (10 gün)

• INGRM (10 gün)

SATIŞ BASKISININ SÜRDÜĞÜ HİSSELER

Diğer tarafta ise yabancı yatırımcının günlerdir satış tarafında olduğu hisseler bulunuyor. Özellikle KLMSN hissesinde 10 gündür süren yabancı çıkışı dikkat çekiyor.

Yabancı oranının sürekli düştüğü hisseler ve gün sayıları ise şöyle:

• KLMSN: 10 gündür düşüşte

• MRSHL: 9 gündür düşüşte

• KONYA: 7 gündür düşüşte

• DAGI: 6 gündür düşüşte

• TRILC: 6 gündür düşüşte

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.