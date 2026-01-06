Borsanın genelindeki yabancı payı, günlük bazda 0.21 puanlık düşüşle yüzde 36,06 seviyesine geriledi.

Ancak bu genel düşüşe rağmen bazı hisselerde istikrarlı bir yabancı girişi gözlemleniyor.

GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATANLAR: GÜNLÜK BAZDA EN ÇOK ARTANLAR

Günlük verilere bakıldığında, yabancı yatırımcının radarına giren ve takas oranı en çok artan hisselerin başında Marmaris Altınyunus (MARMR) yer aldı.

• MARMR: +1.3 bps (Baz Puan)

• DGATE: +1.2 bps

• HDFGS: +1.1 bps

Buna karşın, günün en sert yabancı çıkışı PAHOL (2.83 bps) hissesinde yaşanırken, onu tekstil ve teknoloji sektöründen EDIP (1.69 bps) ve EDATA (1.61 bps) takip etti.

TREND ANALİZİ: "SERİYİ BOZMAYANLAR"

Yatırımcılar için anlık değişimlerden ziyade, "süreklilik arz eden" para giriş ve çıkışları daha güçlü bir sinyal olarak kabul edilir.

Raporda öne çıkan en kritik detay, perakende ve holdingler arasındaki makas değişimi oldu.

YABANCI İLGİSİNİN KESİNTİSİZ SÜRDÜĞÜ HİSSELER

Sabancı Holding liderliğindeki bu grupta, enerji ve sigorta sektörüne olan ilgi dikkat çekiyor.

YABANCI YATIRIMCININ "SAT TUŞUNA" BASTIĞI HİSSELER

Listenin bu tarafı oldukça çarpıcı bir sektörel çıkışa işaret ediyor.

Özellikle gıda perakendeciliği (marketler) tarafında yabancı yatırımcının istikrarlı bir şekilde pay azalttığı görülüyor.

Şok Marketler (SOKM) ve BİM (BIMAS) gibi sektör devlerinde satış serisi 5 ile 8 gün arasında değişiyor.

• SOKM: 8 gündür aralıksız düşüşte.

• GOZDE: 7 gündür düşüşte.

• EBEBK: 6 gündür düşüşte.

• BIMAS: 5 gündür düşüşte.

• A1CAP: 4 gündür düşüşte.