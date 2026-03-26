Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri, yurt dışı yerleşiklerin Türk sermaye piyasalarındaki hareketliliğini gözler önüne serdi.

19 Mart haftası itibarıyla yabancı yatırımcıların portföy tercihleri şu şekilde şekillendi:

• Hisse Senedi: 137,6 milyon dolarlık net satış.

• Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): 130,1 milyon dolarlık net satış.

• Özel Sektör Tahvilleri (ÖST): 38,8 milyon dolarlık net alım.

Yabancı yatırımcıların genel portföyünde azalma gözlemlenirken, sadece Özel Sektör Tahvilleri'ne (ÖST) sınırlı bir giriş yapılması dikkat çekti.

STOK VERİLERİNDE GERİLEME

Satış dalgasıyla birlikte yabancıların elinde tuttuğu toplam varlık değerleri de aşağı yönlü revize oldu.

13 Mart haftasında 39,9 milyar dolar seviyesinde olan toplam hisse senedi stoku, bir hafta içinde 39,5 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde DİBS stoku ise 17 milyar 74,4 milyon dolardan, 16 milyar 559,6 milyon dolara kadar çekildi.

Bu sert düşüş, küresel piyasalardaki risk iştahının azaldığı bir dönemde yabancı yatırımcının likiditeye dönme eğilimini yansıtıyor.

ÖST PAZARINDA SINIRLI HAREKETLİLİK

Devlet kağıtları ve hisse senedi piyasasından çıkan sermayenin küçük bir kısmı özel sektör ihraçlarına yöneldi.

Bir önceki hafta 1 milyar 912,5 milyon dolar olan ÖST stoku, küçük bir artışla 1 milyar 947,9 milyon dolara yükseldi.