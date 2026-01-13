Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, mobilite alanında yenilikçi ve ölçeklenebilir teknoloji çözümleri geliştiren girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen program, mezuniyet etkinliği olan Demoday ile 15 Ocak'ta tamamlanacak.

Açılış konuşmasını Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen'in yapacağı etkinlik kapsamında yapay zeka, otonom sistemler, sürdürülebilirlik, enerji teknolojileri, lojistik, mikromobilite ve akıllı şehirler gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 girişim, geliştirdikleri çözümleri yatırımcılar ve sektör temsilcileriyle paylaşacak.

Etkinlikte ayrıca program süresince öne çıkan mentör ve girişimcilere yönelik "En'ler" plaket takdimi yapılacak, ardından mezun girişimler sahnede sunumlarını gerçekleştirecek.

Bilişim Vadisi, Anadolu Isuzu ve Yandex Cloud işbirliğinde, ilk kez B-Stars çatı markası altında yürütülen 2025–2026 dönemi programı, ürün geliştirme, ticarileşme, kurumsal işbirlikleri ve yatırım hazırlığı süreçlerini kapsayan bütüncül yapısıyla öne çıkıyor.

Programın final etabı, 15 Ocak'ta Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

(AA)