Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yılına yönelik faiz politikası, aracı kurumların raporlarıyla netleşmeye devam ediyor. Yapı Kredi Yatırım, yayımladığı 2026 makroekonomik görünüm raporunda, politika faizinde kademeli bir düşüş sürecinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Raporda, TCMB’nin mevcut sıkı para politikası duruşunu tamamen terk etmeden, enflasyondaki eğilim ve makro veriler doğrultusunda faiz indirimlerine alan açabileceği ifade edildi. Yapı Kredi analistleri, faiz politikasında atılacak adımların önceden belirlenmiş otomatik bir takvim değil, tamamen veri odaklı olacağını özellikle vurguladı.

Yapı Kredi’nin projeksiyonuna göre, politika faizinin 2026 yılı içinde kademeli şekilde aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Raporda yer alan tahminlerde, yılın ilk çeyreği sonunda faizin yaklaşık %35, ikinci çeyrekte %32,5, üçüncü çeyrekte %30,5 seviyelerine gerileyebileceği, yıl sonunda ise %28,5 civarına kadar düşebileceği öngörüldü.

Analizde, TCMB’nin faiz indirimlerini gerçekleştirirken pozitif reel faiz alanını korumaya ve finansal istikrarı gözetmeye devam edeceği belirtildi. Bu nedenle olası düşüşlerin sert değil, kontrollü ve zamana yayılan bir süreç şeklinde olacağı ifade edildi.

Yapı Kredi Yatırım, 2026 yılında faiz tarafındaki seyrin enflasyon görünümü, iç talep, döviz dengesi ve küresel para politikalarıyla yakından bağlantılı olacağını, TCMB’nin her adımını bu çerçevede şekillendireceğini kaydetti.