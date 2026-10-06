Borsa İstanbul A.Ş., 6 Ekim 2026 tarihinde hak kullanımı nedeniyle fiyatında değişiklik yapılan paya ilişkin KAP açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) paylarında nakit kar payı ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesi gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul tarafından açıklanan verilere göre TRALT yatırımcılarına pay başına brüt 0,50 TL, net 0,425 TL temettü ödenecek.

Düzeltilen fiyatla birlikte TRALT hissesinde temettü detayları şöyle;

Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT)

Pay başına brüt temettü: 0,5000000 TL

Pay başına net temettü: 0,4250000 TL

Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat: 43,38 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Buna göre elinde 1.000 lot TRALT bulunan bir yatırımcının hak ettiği net temettü tutarı 425 TL, 10.000 lotu bulunan yatırımcının net temettü tutarı ise 4.250 TL olacak.

TRALT FİYATINDA NEDEN DÜZELTME YAPILDI?

Temettü dağıtımında hak kullanımının gerçekleşmesiyle birlikte payın referans fiyatında dağıtılan kar payı dikkate alınarak teknik bir düzeltme yapılıyor. Bu kapsamda Borsa İstanbul, TRALT payları için temettü sonrası teorik fiyatı 43,38 TL olarak açıkladı.

Söz konusu rakam, hissenin gün içerisinde mutlaka bu fiyattan işlem göreceği anlamına gelmiyor. TRALT'ın piyasa fiyatı seans içerisinde yatırımcıların alım ve satım işlemleriyle oluşacak.

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