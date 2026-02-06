Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruya göre, Akhan Un hisseleri "AKHAN.E" işlem koduyla 06/02/2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Şirket hisseleri için ilk işlem günü baz fiyat 21,50 TL olarak belirlendi. Ayrıca piyasa düzenlemeleri çerçevesinde maksimum emir değeri ise 1.000.000 TL olarak uygulanacak.

BEKLENTİLERİ AŞAN DEV TALEP: 6,2 MİLYAR TL

Akhan Un’un halka arz süreci, yatırımcılardan gelen rekor taleple dikkat çekmişti. Halka arz sonuçlarına göre:

Katılımcı Sayısı: Toplamda 959 bin 375 yatırımcı halka arza katıldı.

Toplam Talep: Yatırımcılardan gelen toplam talep miktarı 6,2 milyar TL gibi devasa bir rakama ulaştı.

Dağıtım Miktarı: Bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği arzda, hesap başına ortalama 34 adet pay düştü.

