Kütahya Şeker (KTSKR) yönetim kurulu, 4 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda hissedarlarını sevindirecek temettü kararını onayladı. Şirket, 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın dağıtımına ilişkin takvimi ve hisse başına düşen net tutarları netleştirdi.

HİSSE BAŞINA 5,54 TL NET ÖDEME

Yapılan açıklamaya göre, 46 milyon TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine yapılacak dağıtımda rakamlar şu şekilde belirlendi:

Brüt Ödeme: Pay başına 6,521739 TL

Net Ödeme: Stopaj oranı düşüldükten sonra (gerçek kişiler ve vergi mükellefi olmayan ortaklar için) pay başına 5,543479 TL

ÖDEMELER ARALIK AYI SONUNDA

Yatırımcıların merakla beklediği nakit kâr payı hak kullanım tarihi de netleşti. Kütahya Şeker, toplam 300.000.000 TL tutarındaki nakit temettü ödemelerinin 29 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verdi.

KİMLER FAYDALANACAK?

KAP bildirisinde, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de iş yeri bulunan dar mükellef kurum ortaklarının brüt tutar üzerinden, gerçek kişi yatırımcıların ise yasal kesintiler sonrası net tutar üzerinden ödemelerini alacakları kaydedildi.

Bu karar, şirketin kâr payı dağıtım politikası çerçevesinde yatırımcı güvenini tazelerken, yılın son günlerinde borsada işlem gören paydaşlar için önemli bir likidite kaynağı olacak.