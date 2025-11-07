Şirket, yüzde 4000 oranındaki bedelsiz için hazırlanan güncellenmiş belgeleri yeniden SPK’ya resmi olarak sundu. Bu gelişme, onay sürecinin hızlanması açısından önemli bir eşik olarak görülüyor. Bedelsiz sermaye artırımı tamamlandığında yatırımcıların portföyündeki lot sayısı çarpıcı şekilde artacak.

Örnek hesaplama:

500 lotu olan bir yatırımcı → 20.500 lota ulaşacak.

Bu artış, tamamen şirketin iç kaynaklarından karşılanan bir dağıtım ile gerçekleşecek. Kamuya sunulan detaylarda, enflasyon düzeltmesi farkları, geçmiş yıl kârları ve diğer sermaye yedekleri bedelsize konu edilen başlıca kalemler olarak öne çıkıyor.

SPK’YA YENİDEN SUNULAN BELGELER

Yönetim kurulu tarafından yapılan güncellemelerin ardından tüm evraklar tekrar SPK’ya iletildi. SPK’nın değerlendirme süreci tamamlandığında, bedelsiz için hak kullanım tarihi belirlenecek ve paylar doğrudan yatırımcı hesaplarına aktarılacak. Yüksek oranlı bedelsizler, özellikle teknoloji ve yazılım şirketlerinde büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. LINK tarafında da hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların gözü SPK’dan gelecek onayda. Şirketin art arda yaptığı güncellemeler, bedelsiz sürecine yönelik kararlılığın güçlü bir göstergesi olarak görülüyor.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını (geçmiş yıl kârları, yedekler, enflasyon farkları vb.) kullanarak sermayelerini artırması ve mevcut ortaklara herhangi bir ödeme almadan ilave pay dağıtmasıdır. Yatırımcıya ekstra maliyet çıkmaz; sadece elindeki lot sayısı artar. Fiyat bölünür, toplam portföy değeri değişmez ancak dolaşımdaki pay adedi yükseldiği için hissedarlık yapısı daha güçlü ve şeffaf hale gelir.