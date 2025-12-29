Sözleşme kapsamında, Ekinciler Demir Çelik’in İskenderun’daki fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 35,2 MWp kapasiteli bir güneş enerjisi santrali inşa edilecek. Proje, "Yap-İşlet-Devret" (ESCO) modeli ile hayata geçirilecek. Yaklaşık 28 milyon ABD doları yatırım bütçesine sahip olan projenin anahtar teslim kurulumu, yatırım finansmanı ve 10 yıllık işletme-bakım süreci tamamen Yeo Teknoloji tarafından üstlenilecek.

YILLIK 65 GWH ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

Eskişehir'de kurulacak olan tesisin, yıllık yaklaşık 65 GWh elektrik üretmesi bekleniyor. Bu kapasite ile Ekinciler Demir Çelik’in karbonsuzlaşma stratejisine ve yeşil enerji kullanımına büyük katkı sağlanması hedefleniyor.

ESCO PORTFÖYÜ 200 MW BARAJINI AŞTI

Yeo Teknoloji, bu yatırımı %100 bağlı ortaklığı olan CALL Enerji üzerinden yönetecek. Şirket, bu yeni sözleşme ile birlikte ESCO proje portföyünün 200 MW kapasitesinin üzerine çıktığını vurguladı. Yapılan açıklamada, uzun dönemli ve sürdürülebilir gelir üretme stratejisi doğrultusunda hem yeni projelerin geliştirilmeye devam edileceği hem de doğrudan yatırım fırsatlarının takip edileceği belirtildi.