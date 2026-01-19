Yüce Auto-Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, CNBC-e’de yayınlanan röportajında Skoda’nın Superb ve Octavia modellerine ilişkin üretim ve satış stratejisini detaylı şekilde aktardı. Röportajda, her iki modelin üretim sürecinin ve Türkiye pazarındaki varlığının nasıl devam edeceği net ifadelerle ortaya kondu.

Üretim Planı: Superb ve Octavia Devam Edecek

Başar, Superb ve Octavia modellerinin üretimiyle ilgili olarak Skoda’nın uzun vadeli planına işaret etti. Buna göre:

Superb ve Octavia üretimi, dünya genelinde içten yanmalı motorlu (konvansiyonel) araç üretimi sonlandırılana kadar devam edecek.

Açıklamada, bu sürecin 2035 yılına kadar uzanabileceği vurgulandı.

Ayrıca Superb’in küresel üretiminin önemli bir kısmının Türkiye bağlantılı olduğu ve gerektiğinde üretim adedinin artırılabileceği belirtildi.

Bu açıklama, her iki modelin de üretimde hem global hem de pazara yönelik bir yol haritasına sahip olduğunu gösteriyor.

Türkiye’de Satış Stratejisi ve Hedefler

Türkiye pazarına ilişkin Başar’ın değerlendirmeleri de Skoda’nın uzun vadeli bakış açısını yansıtıyor:

Skoda, Türkiye pazarına sadece kısa vadeli kârlılık üzerinden bakmıyor; bunun yerine altyapı yatırımı ve sürdürülebilir büyüme odaklı bir strateji izliyor.

2026 yılı için satış hedefi 45 bin adedin biraz üzerinde olarak açıklandı.

Satışların yaklaşık yüzde 10’unun elektrikli araçlardan oluşması bekleniyor.

Başar, mobil şarj altyapısının özellikle Doğu Anadolu’da genişletilmesine yönelik planlardan da söz ett