Aksaray’da yaşanan olayda, 16 yaşındaki M.G. isimli çocuk, sosyal medya üzerinden M.E.G. isimli bir kişiyle tanıştı. İddiaya göre şüpheli, gence kripto para yatırımıyla kısa sürede büyük kazanç elde edebileceğini söyleyerek güven kazandı.

Bir süre iletişim kuran ikili arasında kurulan bağın ardından şüpheli, M.G.’yi babasının adına kredi çekmeye ikna etti. Dolandırıcının yönlendirmeleriyle hareket eden çocuk, babasının banka hesabından 1 milyon 500 bin TL kredi çekerek parayı belirtilen hesaplara aktardı.

Dolandırıldığını Anlayınca Tek Başına Polise Gitti

Paranın gönderilmesinin ardından bir daha kendisine geri dönüş yapılmaması üzerine dolandırıldığını anlayan M.G., durumu ailesine söylemeden emniyete giderek şikâyette bulundu. Olayın polise bildirilmesiyle birlikte geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Aynı Yöntemle 4 Kişiyi Daha Dolandırmış

Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmada şüpheli M.E.G.’nin aynı yöntemle en az 4 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililerden Ailelere Uyarı

Yetkililer, özellikle çocuklar ve gençlerin sosyal medya üzerinden yapılan “kolay para, kripto yatırımı, kısa sürede zenginlik” vaatlerine karşı son derece dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, ailelere de çocukların dijital faaliyetlerini yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.