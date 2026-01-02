Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY), 2 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle yeni yatırımını duyurdu.

Şirket, Kocaeli’nin gelişen bölgelerinden İzmit Çayırköy Mahallesi’nde ticari odaklı yeni bir proje geliştirmek üzere harekete geçti.

Zeray GYO (ZERGY) halka arzında bir dönem kapandı

ARSA SAHİPLERİYLE BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI

Proje, toplam 5.413,47 m² yüzölçümüne sahip 194 Ada 1 Parsel üzerinde hayata geçirilecek.

Zeray GYO, arsa sahipleriyle yürüttüğü görüşmeler sonucunda, toplam alanın yaklaşık yüzde 83,24'ünü temsil eden pay sahipleriyle noter huzurunda mutabakat protokollerini imzaladı. Kalan hak sahipleriyle görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

ASLAN PAYI ZERAY GYO’NUN: YÜZDE 65 ORANI

KAP açıklamasında projenin iş modeli de netleşti. "Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi" (Kat Karşılığı) modeliyle kurgulanan projede paylaşım oranları; yüzde 65 Zeray GYO ve yüzde 35 arsa sahipleri olacak şekilde belirlendi.

170 TİCARİ ÜNİTE GELİYOR

Konut yerine ticari getiriye odaklanan projede, mevcut planlamalara göre 170 adet ticari ünite ve toplam 15.220 m² kiralanabilir alan oluşturulması hedefleniyor.

Şirketin payına düşen kısmın (mevcut varsayımlarla) yaklaşık 110 adet ticari ünite, toplam 9.893 m² ticari alan olması öngörülüyor.

METREKARE BAŞINA 2.000 TL KİRA BEKLENTİSİ

Yatırımcılar için en dikkat çekici detay ise projenin gelir projeksiyonu oldu. Zeray GYO tarafından yapılan ön fizibilite çalışmalarına göre; bölgedeki piyasa koşulları dikkate alındığında ticari ünitelerin metrekare bazında aylık kira getirisinin 1.500 TL ile 2.000 TL bandında oluşabileceği değerlendiriliyor.

Şirket, projenin tamamlanmasıyla birlikte elde edilecek ticari alanların, kira geliri veya satış yoluyla bilançoya güçlü bir nakit akışı sağlamasını bekliyor. Sürecin, yasal izinlerin alınması ve kalan görüşmelerin tamamlanmasının ardından hız kazanması planlanıyor.