Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., kurucusu olduğu "BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fonu (BI5)" üzerinden ZGYO paylarında önemli bir satış gerçekleştirdiğini duyurdu.

29 Ocak itibarıyla 4.915.882 nominal pay el değiştirdi. Bu işlemin ardından Bulls Portföy’ün şirket sermayesindeki payı yüzde 13,99 seviyesine düştü.

ZGYO’da "Bulls" gitti, "BofA" geldi: Tahtada tavan savaşı var!

BORSADA "ZGYO" FIRTINASI: TAVAN SERİSİ DEVAM EDİYOR

16 Ocak’ta işlem görmeye başlayan ZGYO, yatırımcısını heyecanlandırmaya devam ediyor. Halka arz fiyatı olan 9,77 TL’den bu yana soluksuz yükselen hisse, dün yaşanan sert dalgalanmayı çabuk atlattı.

29 Ocak Perşembe günü açılışta tavan bozan ve yüklü satışlarla devre keserek taban seviyesine kadar gerileyen hisse, bugün yeniden ayağa kalktı.

Bugün saat 11.10 itibarıyla yüzde 10,00 prim yaparak 23,10 TL tavan fiyatına ulaştı.

Kısa sürede 678,7 milyon TL’lik dev bir işlem hacmi kaydedilerek piyasadaki yoğun ilgi teyit edildi.

